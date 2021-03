League of Legends e Alienware, partnership con Riot Games interrotta in seguito alle accuse di molestie sessuali? (Di martedì 16 marzo 2021) Secondo quanto riferito Alienware ha deciso di interrompere la sua partnership con Riot Games un anno prima a causa delle accuse di molestie sessuali contro il CEO della società, Nicolo Laurent. Il produttore di hardware ha espresso preoccupazione per l'immagine pubblica dello sviluppatore. Riot ha confermato di aver rimosso il marchio Alienware da tutte le trasmissioni di League of Legends, anche se non ne ha mai rivelato il motivo. "Alienware è un partner prezioso per Riot da gennaio 2019", ha dichiarato Riot Games. "Non possiamo commentare il nostro accordo con loro in questo momento a causa di obblighi di riservatezza. Mentre ... Leggi su eurogamer (Di martedì 16 marzo 2021) Secondo quanto riferitoha deciso di interrompere la suaconun anno prima a causa delledicontro il CEO della società, Nicolo Laurent. Il produttore di hardware ha espresso preoccupazione per l'immagine pubblica dello sviluppatore.ha confermato di aver rimosso il marchioda tutte le trasmissioni diof, anche se non ne ha mai rivelato il motivo. "è un partner prezioso perda gennaio 2019", ha dichiarato. "Non possiamo commentare il nostro accordo con loro in questo momento a causa di obblighi di riservatezza. Mentre ...

