Le formazioni ufficiali di Real Madrid - Atalanta

(Di martedì 16 marzo 2021) Queste le scelte di Zidane e Gasperini nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League: ci si gioca l'accesso ai quarti di finale. Per l'sarebbe la seconda volta in due anni....

Commenta per primo Pescara (4 - 2 - 3 - 1) : Fiorillo, Bellanova, Guth, Scognamiglio, Masciangelo; Memushaj, Busellato, Dessena, Galano, Maistro; Odgaard Ascoli (4 - 3 - 1 - 2): Leali, Pinna, ...Queste le scelte di Zidane e Gasperini nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League: ci si gioca l'accesso ai quarti di finale. Per l'Atalanta sarebbe la seconda volta in due anni. Real ...Alle 21 ci sarà il fischio d'inizio della sfida Real Madrid - Atalanta. Ecco le formazioni ufficiali: Real Madrid (3-5-2) Courtois; Ramos, Varane, Nacho; Vazquez, Kroos, Modric, Valverde, Mendy; ...Queste le formazioni ufficiali delle due gare di Champions di stasera: Manchester City-Borussia Mönchengladbach e Real Madrid-Atalanta. Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, ...