Juve, Morata ha ritrovato la forma. In tempo per la chiamata della Spagna (Di martedì 16 marzo 2021) "Chi non crede in noi non accenda neanche la tv", era stato il suo urlo liberatorio dopo essere tornato al gol ed evidentemente a una condizione psicofisica tale da restituirgli la forza di lanciare ... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 marzo 2021) "Chi non crede in noi non accenda neanche la tv", era stato il suo urlo liberatorio dopo essere tornato al gol ed evidentemente a una condizione psicofisica tale da restituirgli la forza di lanciare ...

Advertising

Gazzetta_it : #Juve d’attacco coi “Magnifici 4”: può reggere anche con le big? La chiave è #Kulusevski - MCorleoon : @TUTTOJUVE_COM Agnelli deve sbarazzarsi di lui ave morata è questo idiota paraciti che fa vergogna alla Juve - BELLOTZ1978 : @Salvo1296_ @CalcioFinanza @BeppeMarottaMa1 Non era più semplice per il progetto che dici tu darci quello che ci sp… - sportli26181512 : Juve, Morata ha ritrovato la forma. In tempo per la chiamata della Spagna: Juve, Morata ha ritrovato la forma. In t… - misorecordsuk : Juve, Morata ha ritrovato la forma. E la Spagna lo chiama #Juve #Juventus -