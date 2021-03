Iss-Inail | le nuove indicazioni | ?dura 5 mesi l’effetto protettivo del Covid | a pranzo due metri di distanza

(Di martedì 16 marzo 2021) L’indicazione è contenuta nel documento “ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione”, realizzato dacon Iss, ministero della Salute e Aifa. Tra le altre, quella in base alla quale anche chi è stato vaccinato può contrarre il virus, anche se il rischio è più contenuto

20.03:vaccino pure a già contagiati Chi è stato contagiato dal Covid "dovrebbe essere vaccinato", ad "almeno 3 mesi dall'infezione ed entro i 6 mesi, con un'unica dose". Gli immunodepressi con ...Un nuovo documento- Aifa - ministero su prevenzione e controllo in tema varianti e vaccinazione fa chiarezza su alcuni punti: quando vaccinare chi è già stato positivo al Covid, e quante dosi; quarantena ...L’indicazione è contenuta nel documento “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione”, realizzato da Inail con Iss, ...Pubblicato un nuovo documento su prevenzione e controllo in tema varianti e vaccinazione. Tra i punti affrontati il rischio di reinfettarsi, e quando vaccinare chi è stato positivo ...