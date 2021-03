In Europa le persone lgbt+ sono le prime vittime dell’odio online (Di martedì 16 marzo 2021) Diritti lgbt+ (La presse: Daniel Leal-Olivas/PA Wire)Nel mirino ci sono soprattutto gli under 18: nell’Unione europea è allarme cyberbullismo per quanto riguarda l’identità di genere e l’orientamento sessuale. In un anno estremamente difficile per tutta la comunità lgbt+ e che ha visto emergere fenomeni di intolleranza e di esclusione finora sconosciuti, le associazioni sottolineano la crescita degli attacchi subiti soprattutto dai giovani attraverso i social network, i sistemi di messaggistica, la rete in generale. Un fenomeno, spiega Margherita Graglia, psicoterapeuta e autrice di Le differenze di sesso, genere e orientamento. Buone prassi per l’inclusione (Carocci editore), “che va affrontato su molteplici livelli”: competenze tecnologiche, formazione per gli adulti, ripensamento dei modelli di mascolinità a cui si ispirano i più ... Leggi su wired (Di martedì 16 marzo 2021) Diritti(La presse: Daniel Leal-Olivas/PA Wire)Nel mirino cisoprattutto gli under 18: nell’Unione europea è allarme cyberbullismo per quanto riguarda l’identità di genere e l’orientamento sessuale. In un anno estremamente difficile per tutta la comunitàe che ha visto emergere fenomeni di intolleranza e di esclusione finora sconosciuti, le associazioni sottolineano la crescita degli attacchi subiti soprattutto dai giovani attraverso i social network, i sistemi di messaggistica, la rete in generale. Un fenomeno, spiega Margherita Graglia, psicoterapeuta e autrice di Le differenze di sesso, genere e orientamento. Buone prassi per l’inclusione (Carocci editore), “che va affrontato su molteplici livelli”: competenze tecnologiche, formazione per gli adulti, ripensamento dei modelli di mascolinità a cui si ispirano i più ...

