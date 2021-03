Il Cts cambia pelle | 12 componenti e Franco Locatelli coordinatore

Leggi su open.online

(Di martedì 16 marzo 2021) Il Comitato tecnico scientifico (Cts). Dopo le dimissioni delAgostino Miozzo (che ha guidato l’organismo dal 5 febbraio 2020, ovvero dal giorno in cui il Cts è nato), il “nuovo” comitato sarà composto da 12 membri. Un taglio netto, rispetto ai 26di prima. A coordinare il Cts sarà il presidente del Consiglio Superiore di Sanità: a stabilirlo un’ordinanza in arrivo del capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, d’intesa con la presidenza del Consiglio. I 12saranno non solo «appartenenti al campo scientifico-sanitario» ma ci saranno anche esponenti del «mondo statistico, matematico-previsionale o ad altri campi utili a definire il quadro della situazione epidemiologica e ad effettuare l’analisi dei ...