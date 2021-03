Ict | Registro it | 600mila nuovi domini it in un anno | picco nel lockdown

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ict Registro

Il Tempo

... Spagna, Egitto, Giordania, Portogallo e Libano, partner del progetto iHeritage:Mediterranean ... tra cui la creazione deldelle Eredità Immateriali del Mediterraneo (REIM). Training Nel ...... Spagna, Egitto, Giordania, Portogallo e Libano, partner del progetto iHeritage:Mediterranean ... tra cui la creazione deldelle Eredità Immateriali del Mediterraneo (REIM). Training. Nel ...Roma, 16 mar. (Labitalia) - In tutto il 2020 sono stati registrati 592.821 nomi a dominio .it, il 13,2% in più rispetto al 2019. Ciò si traduce in ...Be Shaping The Future ha chiuso il 2020 con un valore della produzione pari a 178,8 milioni rispetto a 152,3 milioni nell’esercizio 2019 (+17,4%). Le aree di attività Business Consulting, ICT e Digita ...