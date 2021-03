Dramma Cavese, è morto il vice-allenatore Vanacore dopo una dura battaglia con il Covid (Di martedì 16 marzo 2021) Il Covid miete una vittima nel mondo del calcio professionistico. E’ morto Antonio Vanacore, vice allenatore della Cavese, che si è spento in giornata dopo una battaglia contro il virus. Il braccio destro di Sasà Campilongo, come riportato da zerottonove.it, è deceduto nelle scorse ore a causa delle complicazioni dopo essere stato infettato dal coronavirus. Classe 1975 (51 anni), di Pozzuoli, dopo centinaia di presenze da calciatore, tra le altre con Benevento, Catanzaro, Juve Stabia, Casertana e Potenza, aveva intrapreso la carriera di allenatore al fianco di Campilongo. Foto: Logo Cavese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 marzo 2021) Ilmiete una vittima nel mondo del calcio professionistico. E’Antoniodella, che si è spento in giornataunacontro il virus. Il braccio destro di Sasà Campilongo, come riportato da zerottonove.it, è deceduto nelle scorse ore a causa delle complicazioniessere stato infettato dal coronavirus. Classe 1975 (51 anni), di Pozzuoli,centinaia di presenze da calciatore, tra le altre con Benevento, Catanzaro, Juve Stabia, Casertana e Potenza, aveva intrapreso la carriera dial fianco di Campilongo. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

