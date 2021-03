Covid-19, Mastella rassicura su AstraZeneca: “No ad allarmismi, nessuna correlazione con le morti” (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo che l’Italia e altri paesi dell’Unione Europea hanno momentaneamente sospeso le vaccinazioni con le forniture di AstraZeneca, creando qualche perplessità a riguardo, dovute alla morte di alcune persone che, si ricorda, non hanno nulla a che fare con l’inoculazione del vaccino, a cercare di portare un cauto ottimismo e rassicurazioni, è il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che scrive: “Dopo gli episodi di alcuni decessi a seguito del vaccino di AstraZeneca, si rischia di mettere in crisi la fiducia nella scienza medica e cresce la preoccupazione di chi si è vaccinato“. “Ci provo – scrive Mastella – a rasserenare per quel che posso. Fino ad ora nessuna connessione si può ascrivere alla iniezione AstraZeneca. Aspettiamo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo che l’Italia e altri paesi dell’Unione Europea hanno momentaneamente sospeso le vaccinazioni con le forniture di, creando qualche perplessità a riguardo, dovute alla morte di alcune persone che, si ricorda, non hanno nulla a che fare con l’inoculazione del vaccino, a cercare di portare un cauto ottimismo ezioni, è il sindaco di Benevento, Clemente, che scrive: “Dopo gli episodi di alcuni decessi a seguito del vaccino di, si rischia di mettere in crisi la fiducia nella scienza medica e cresce la preoccupazione di chi si è vaccinato“. “Ci provo – scrive– a rasserenare per quel che posso. Fino ad oraconnessione si può ascrivere alla iniezione. Aspettiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Mastella COVID. MASTELLA: "PRIORITA' AI CASI FRAGILI DA VACCINARE ". Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella è intervenuto criticando le priorità che sono state indicate per procedere nella vaccinazioni anticovid. Prima di tutto i casi fragili e a rischio. Sentiamo il Sindaco ai microfoni di Tv7

Infrastruttura in fibra ottica, cantieri in dirittura d'arrivo A comunicarlo sono il sindaco, Clemente Mastella, e l'assessore all'Innovazione tecnologica, Maria ...inevitabili rallentamenti dovuti alle misure di contrasto nei riguardi della pandemia da Covid - 19,...

Benevento, cartelle esattoriali: sarà moratoria il virus «ferma» gli invii Il governo Draghi sta decidendo un ulteriore blocco di due mesi, fino al 30 aprile, della riscossione coattiva. Il Comune di Benevento andrà oltre: causa i devastanti effetti della ...

