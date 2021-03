Christopher Nolan tra i primi in fila per acquistare un biglietto del cinema per la riapertura (Di martedì 16 marzo 2021) Christopher Nolan è stato tra i primi spettatori a tornare in sala dopo la riapertura dell'AMC Theater di Burbank, in California: il regista conferma tutta la sua cinefilia Christopher Nolan è stato tra i primi spettatori a tornare al cinema dopo la riapertura dell'AMC Theater di Burbank, in California. Il regista, quindi, ha colto l'occasione per dimostrare tutta la sua cinefilia e passione per la sala cinematografica. Come riportato da NBC News, Christopher Nolan è stato uno dei primi spettatori a tornare in sala in seguito alla riapertura dell'AMC Theater di Burbank, in California. Purtroppo, però, non si sa quale sia stato il film scelto dal regista ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 marzo 2021)è stato tra ispettatori a tornare in sala dopo ladell'AMC Theater di Burbank, in California: il regista conferma tutta la sua cinefiliaè stato tra ispettatori a tornare aldopo ladell'AMC Theater di Burbank, in California. Il regista, quindi, ha colto l'occasione per dimostrare tutta la sua cinefilia e passione per la salatografica. Come riportato da NBC News,è stato uno deispettatori a tornare in sala in seguito alladell'AMC Theater di Burbank, in California. Purtroppo, però, non si sa quale sia stato il film scelto dal regista ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Christopher Nolan tra i primi in fila per acquistare un biglietto del cinema per la riapertura… - GianlucaOdinson : Christopher Nolan in fila per un biglietto al cinema: il video fa impazzire i social - GianlucaOdinson : I cinema di Los Angeles riaprono: ecco Christopher Nolan in coda per vedere un film! - delilahvipic : Immaginate andare al cinema e incontrare Christopher Nolan ???????? non avrò mai questa fortuna sfacciata ???? - LegaPremier : I cinema di Los Angeles riaprono: ecco Christopher Nolan in coda per vedere un film! -