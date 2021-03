Angela da Mondello accusa | io abbandonata da Mediaset e Mora

(Di martedì 16 marzo 2021)Chianello, da tutti conosciuta come “da”, denuncia di essere stata “” dae da Lele. A contattarla, dopo che la palermitana divenuta suo malgrado famosa per la frase “non ce n’è Coviddi”, era stata la redazione del programma “Live non è la D’Urso”. Gli autori avrebbero chiesto adChianello

Agenzia ANSA

PALERMO, 16 MAR - Angela Chianello, da tutti conosciuta come "Angela da Mondello", denuncia di essere stata "abbandonata" da Mediaset e da Lele Mora. A contattarla, dopo che la palermitana divenuta suo malgrado famosa per la frase "non ce n'è Coviddi", era stata la redazione del programma "Live non è la D'Urso".