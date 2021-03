VIDEO| Giornata contro i disturbi alimentari, in Basilicata centro ospita 2mila pazienti (Di lunedì 15 marzo 2021) POTENZA – “In 15 anni di attività il Centro per i disturbi di comportamento alimentare di Chiaromonte, in provincia di Potenza, ha preso in carico circa duemila persone che hanno effettuato regolarmente il percorso di tipo riabilitativo psico nutrizionale residenziale e altrettanti i pazienti che hanno effettuato un percorso di tipo ambulatoriale”. Sono i dati illustrati alla Dire dalla direttrice del centro, Rosa Trabace, in occasione della Giornata del fiocchetto lilla contro i disturbi del comportamento alimentare oggi 15 marzo. Leggi su dire (Di lunedì 15 marzo 2021) POTENZA – “In 15 anni di attività il Centro per i disturbi di comportamento alimentare di Chiaromonte, in provincia di Potenza, ha preso in carico circa duemila persone che hanno effettuato regolarmente il percorso di tipo riabilitativo psico nutrizionale residenziale e altrettanti i pazienti che hanno effettuato un percorso di tipo ambulatoriale”. Sono i dati illustrati alla Dire dalla direttrice del centro, Rosa Trabace, in occasione della Giornata del fiocchetto lilla contro i disturbi del comportamento alimentare oggi 15 marzo.

