Uomini e donne, anticipazioni 15-19 marzo: incidente per Gemma (Di lunedì 15 marzo 2021) Inizia oggi una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne e qui vi diamo qualche anticipazione su ciò che vedremo in onda su Canale 5 sino a venerdì 19 marzo. Molte novità ci attendono, come la decisione inaspettata di Claudio e Sabina di lasciare insieme il programma. Novità anche per Gemma, che oltre ad avere un piccolo incidente in studio, riceverà un'amara sorpresa da Maurizio G, il quale deciderà di abbandonare a trasmissione. U&D, anticipazioni: Claudio e Sabina lasciano insieme il programma Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Uomini e donne in onda questa settimana a partire dalle 14:45 su Canale 5, ci svelano importanti novità in merito a Claudio e Sabina. I due a sorpresa, decideranno di lasciare ...

