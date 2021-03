Tommaso Zorzi opinionista a L’Isola dei Famosi: ecco chi è il suo preferito (Di lunedì 15 marzo 2021) Il naufrago preferito di Tommaso Zorzi Tra poche ore partirà ufficialmente la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, e come è ormai ben noto tra gli opinionisti del reality ci sarà anche Tommaso Zorzi. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 5, Mediaset aveva immediatamente offerto il ruolo all’influencer, che però inizialmente aveva rifiutato, sentendosi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 15 marzo 2021) Il naufragodiTra poche ore partirà ufficialmente la nuova edizione dedei, e come è ormai ben noto tra gli opinionisti del reality ci sarà anche. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 5, Mediaset aveva immediatamente offerto il ruolo all’influencer, che però inizialmente aveva rifiutato, sentendosi L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - domenicalive : Alba Parietti CHOC! 'Tommaso Zorzi lo sento tutti i giorni!' L'amicizia che non ci aspettavamo! #DomenicaLive ?? - domenicalive : Francesco Oppini e l'amicizia con Tommaso Zorzi: 'L'amicizia vera è un amore' #DomenicaLive - intoharryseyes : RT @labrambiz: @tommaso_zorzi se ti va é uscita un'intervista su di noi, così giusto per dire. #tzvip - ilcecchinoo : RT @feellikehome_: Più o meno va così, no? ?? (scusa, amo @tommaso_zorzi) #TZVIP -