Taylor Swift vince il Grammy Award 2021 per album dell’anno con “folkore

Taylor Swift vince il Grammy Award 2021 per album dell'anno con "folklore", il suo ottavo progetto discografico, uscito il 24 luglio 2020. La vittoria conseguita la scorsa notte ha reso la cantautrice statunitense la prima donna ad aver ottenuto il premio di "miglior album dell'anno" per la terza volta nella storia dei Grammy Awards. Fin dalla sua pubblicazione, "folklore" ha battuto il record di album di un'artista donna più ascoltato in 24 ore sia su Spotify sia su Apple Music, debuttando al primo posto in oltre 80 paesi su iTunes. Il profilo Spotify di Taylor Swift ha registrato oltre 97.87 milioni di streaming, rendendola la popstar più ascoltata di tutto il 2020 in un solo giorno. Per ascoltare "folklore": https://isl.lnk.to/folklore Nel 2020, il successo immediato di "folklore" è stato seguito dal riscontro altrettanto ...

