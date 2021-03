Taranto | uccide moglie e suocera | minaccia di togliersi la vita e scappa Ricercato un 61enne

(Di lunedì 15 marzo 2021) Si è dato alla fuga di un uomo di 61 anni che sarebbe al momentodai Carabinieri della locale Compagnia e del Comando provinciale di. L’uomo, questa sera, avrebbe uccisoper poire. Trapani:Si tratterebbe di duplice omicidio quello che è avvenuto questa sera a Massafra, in provincia di, Puglia. Al momento la dinamica, per quanto abbozzata, racconterebbe la storia di una tragedia: un uomo di 61 anni questa sera si sarebbe scagliato prima contro ladi 65 anni e successivamente contro la, una donna di 91 anni. Un acceso diverbio, l’omicidio e la figa A monte, prima del duplice ...

Ultime Notizie dalla rete : Taranto uccide

Ha ucciso moglie e suocera. Le avrebbe colpite con vari fendenti e poi sarebbe fuggito. Duplice femminicidio in provincia di. Due donne, madre e figlia, sono state trovate senza vita nella loro casa, a Massafra. Ad ucciderle il marito della figlia, un giardiniere del posto, stando a quanto raccontato .... - -Sono intervenuti anche il medico legale e il pm di turno della Procura di, Marco Colascilla Narducci. La zona è stata transennata e i militari del Ris stanno compiendo i rilievi per ...AGI - È caccia all'uomo nel Tarantino, dove i Carabinieri sono sulle tracce di Antonio Granata, il potatore di 61 anni che nel pomeriggio di lunedì, a Massafra, ha ucciso la moglie ... provinciale dei ...Si tratterebbe di duplice omicidio quello che è avvenuto questa sera a Massafra, in provincia di Taranto, Puglia. Al momento la dinamica, per quanto abbozzata, racconterebbe la storia di una tragedia: ...