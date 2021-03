Steve Jobs e lo yacht che non ha mai visto compiuto: sembra un astronave (Di lunedì 15 marzo 2021) Prima di morire, Steve Jobs, aveva un sogno nel cassetto che non è riuscito ad esaudire: uno yatch simile a un’astronave. Steve Jobs, creatore della Apple (GettyImages)Si chiama Venus il progetto commissionato a Philippe Starck, il faro del design francese. Steve Jobs proprio a lui si è affidato per poter vedere nascere un modello pioniere nel mondo della nautica. Si tratta di un mega yatch lungo 80 metri, un vero colosso nella galassia dei navigatori. sembra che la sua forma ricordi molto un’astronave e l’inventore della Apple sapeva bene come fornirla di strumenti sofisticati. In questi giorni è stato svelato il fantastico progetto ad Aalsmeer, in Olanda, dove è stato fabbricato. I cantieri che se ne sono occupati ... Leggi su kronic (Di lunedì 15 marzo 2021) Prima di morire,, aveva un sogno nel cassetto che non è riuscito ad esaudire: uno yatch simile a un’, creatore della Apple (GettyImages)Si chiama Venus il progetto commissionato a Philippe Starck, il faro del design francese.proprio a lui si è affidato per poter vedere nascere un modello pioniere nel mondo della nautica. Si tratta di un mega yatch lungo 80 metri, un vero colosso nella galassia dei navigatori.che la sua forma ricordi molto un’e l’inventore della Apple sapeva bene come fornirla di strumenti sofisticati. In questi giorni è stato svelato il fantastico progetto ad Aalsmeer, in Olanda, dove è stato fabbricato. I cantieri che se ne sono occupati ...

