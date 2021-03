Somiglianza tra Madame e Timothée Chalamet (Di lunedì 15 marzo 2021) Quello della Somiglianza è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: . Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle somiglianze è stata realizzata per IsaeChia.it dal giovane artista campano Raffaele Scarano) L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di lunedì 15 marzo 2021) Quello dellaè un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: . Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle somiglianze è stata realizzata per IsaeChia.it dal giovane artista campano Raffaele Scarano) L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

demi__meri : Ieri stavo vedendo ' The Rhythm Section ' ... Ho notato questa piccola somiglianza tra Blake Lively e Najwa ?? - F3ARLES7 : MA PERCHÉ I MIEI TWEET SULLA SOMIGLIANZA TRA HARRY E ORIETTA BERTI FANNO PIÙ LIKE DEL SOLITO??? - ileniabmarraffa : Solo io noto una somiglianza tra @McIlroyRory e @MattFitz94?? ?? fratelli! ?? #golftv @GOLFTV - sunlikesme : Ditemi che non sono l’unica ha vedere la somiglianza tra Chiara Ferragni e Sharon Stone - nasoliscio : scusatemi approfitto di questo momento per chiedervi se non sono l’unica persona a pensare che ci sia una certa som… -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra Màkari: Claudio Gioè racconta il "mal di Sicilia" Noi di Tvserial.it abbiamo avuto il piacere di riflettere con lui sulla curiosa somiglianza tra i personaggi e su tutte le emozioni che un ritorno in Sicilia è in grado di regalare. Trovi il video di ...

Corsi e ricorsi dei mercati finanziari. Si apre un nuovo ciclo? La seconda verteva sulla somiglianza tra la situazione attuale e quella osservata tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010, un anno che era partito all'insegna dell'ottimismo post - crisi e si era ...

Somiglianza tra Klaudia Poznanska e Amanda Righetti Isa e Chia The House of Gucci: Patrizia Reggiani ce l'ha con Lady Gaga che la interpreta La popstar sta girando a Milano un film in cui è la 'vedova nera' di Maurizio Gucci che però protesta: 'Non mi ha nemmeno contattata' ...

Scomparsa Marcella Basteri: una senzatetto argentina somiglia alla madre di Luis Miguel Nel corso dell'ultima puntata di Chi l'ha visto?, Federica Sciarelli ha parlato della scomparsa di Marcella Basteri, madre del cantante Luis Miguel. I parenti di Marcella hanno un'unica certezza: quel ...

Noi di Tvserial.it abbiamo avuto il piacere di riflettere con lui sulla curiosai personaggi e su tutte le emozioni che un ritorno in Sicilia è in grado di regalare. Trovi il video di ...La seconda verteva sullala situazione attuale e quella osservatala fine del 2009 e l'inizio del 2010, un anno che era partito all'insegna dell'ottimismo post - crisi e si era ...La popstar sta girando a Milano un film in cui è la 'vedova nera' di Maurizio Gucci che però protesta: 'Non mi ha nemmeno contattata' ...Nel corso dell'ultima puntata di Chi l'ha visto?, Federica Sciarelli ha parlato della scomparsa di Marcella Basteri, madre del cantante Luis Miguel. I parenti di Marcella hanno un'unica certezza: quel ...