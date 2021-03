SIT | aggiornamento sul programma di acquisto di azioni proprie

(Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – SIT ha reso noto che, nell’ambito deldidideliberato dall’assemblea deglisti il 6 maggio 2020 ed avviato in pari data, tra l’8 e il 12 marzo 2021, ha acquistato 6.020ordinarie SIT ad un prezzo medio unitario di 7,2355 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 43.558,00 euro. A seguito di tali acquisti la Società possiede, al 12 marzo, un totale di 396.277, pari all’1,5846% del capitale sociale. A Milano, andamento annoiato per SIT, che chiude la sessione in ribasso dello 0,56%.

