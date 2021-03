Salvini show a Napoli, dalla futura elezione del sindaco di Napoli alla richiesta di scuse ai 99 Posse (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMatteo Salvini è arrivato al tribunale di Napoli per partecipare, da parte offesa, a un’udienza a carico del gruppo musicale “99 Posse”. I componenti della famosa band napoletana sono imputati per diffamazione aggravata poiché il 17 febbraio 2015 hanno diffuso un video sulla loro pagina Facebook e su YouTube in cui avrebbero insultato il leader della Lega. Così, oggi, Matteo Salvini si è presentato in aula per assistere al processo. I componenti della band, imputati nel processo, erano tutti assenti. “Se chi mi ha minacciato e insultato chiede scusa e fa una donazione di mille euro a una associazione di volontariato di Napoli, da quelle per i disabili a quella di Pino Maddaloni, la causa si può chiudere qui”. Queste le parole il leader della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMatteoè arrivato al tribunale diper partecipare, da parte offesa, a un’udienza a carico del gruppo musicale “99”. I componenti della famosa band napoletana sono imputati per diffamazione aggravata poiché il 17 febbraio 2015 hanno diffuso un video sulla loro pagina Facebook e su YouTube in cui avrebbero insultato il leader della Lega. Così, oggi, Matteosi è presentato in aula per assistere al processo. I componenti della band, imputati nel processo, erano tutti assenti. “Se chi mi ha minacciato e insultato chiede scusa e fa una donazione di mille euro a una associazione di volontariato di, da quelle per i disabili a quella di Pino Maddaloni, la causa si può chiudere qui”. Queste le parole il leader della ...

