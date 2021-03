Risultano 9 569 i vaccinati contro il Covid oggi in Piemonte | compresi 5 333 ultraottantenni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Risultano 569

http://gazzettadalba.it/

VACCINO ANTI - COVID Sono 9., tra cui 5.332 ultraottantenni, le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all'Unità di crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.45). A 5.332 è stata ......vaccinazioni Per quanto riguarda la campagna vaccinale anti - Covid a mezzogiorno di ieri... 14.802 a Prato (97 in più), 16.361 a Pistoia (126 in più), 10.a Massa Carrara (84 in più), 17.Le persone che hanno ricevuto il vaccino anti-Covid comunicate oggi all’Unità di crisi della Regione Piemonte sono 9.569, tra cui 5.332 ultraottantenni ...Sono 24.265 le persone al momento positive al Coronavirus, mentre le vaccinazioni hanno superato quota 450mila ...