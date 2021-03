Questo comunicato dell’Aifa di sospensione di tre lotti del vaccino Astrazeneca è falso (Di lunedì 15 marzo 2021) Il 12 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostrerebbe il comunicato n.632 dell’11 marzo 2021 dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) in cui si legge che a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi, tre lotti del vaccino Astrazeneca sono stati bloccati in via precauzionale su tutto il territorio nazionale. Si tratta di una notizia falsa, smentita dalla stessa Aifa e dalla Polizia postale. Il comunicato Aifa n.632 dell’11 marzo esiste realmente, come si può verificare qui. In quello originale, però, l’Aifa ha comunicato la sospensione in via precauzionale di un solo lotto, cioè ABV2856, specificando anche che «al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra ... Leggi su facta.news (Di lunedì 15 marzo 2021) Il 12 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostrerebbe iln.632 dell’11 marzo 2021 dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) in cui si legge che a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi, tredelsono stati bloccati in via precauzionale su tutto il territorio nazionale. Si tratta di una notizia falsa, smentita dalla stessa Aifa e dalla Polizia postale. IlAifa n.632 dell’11 marzo esiste realmente, come si può verificare qui. In quello originale, però, l’Aifa halain via precauzionale di un solo lotto, cioè ABV2856, specificando anche che «al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra ...

