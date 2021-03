Quali regioni passano in zona rossa e arancione da oggi (Di lunedì 15 marzo 2021) (Photo by Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images)Un’Italia in rosso e arancione. Da oggi, sulla base delle ordinanze firmate il 13 marzo dal ministro della Salute Roberto Speranza, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche e Lazio entrano in zona rossa, aggiungendosi a Campania e Molise. Mentre la Basilicata passa in zona arancione. Inoltre, sulla base del decreto legge approvato il 12 marzo dal Consiglio dei ministri, fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, in tutte le regioni con dati da zona gialla vigono le misure previste dalla zona arancione. Quindi Liguria, Puglia, Calabria e Sicilia saranno, di ... Leggi su wired (Di lunedì 15 marzo 2021) (Photo by Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images)Un’Italia in rosso e. Da, sulla base delle ordinanze firmate il 13 marzo dal ministro della Salute Roberto Speranza, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche e Lazio entrano in, aggiungendosi a Campania e Molise. Mentre la Basilicata passa in. Inoltre, sulla base del decreto legge approvato il 12 marzo dal Consiglio dei ministri, fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, in tutte lecon dati dagialla vigono le misure previste dalla. Quindi Liguria, Puglia, Calabria e Sicilia saranno, di ...

Quali regioni passano in zona rossa e arancione dal 15 marzo Wired Italia In una settimana 820 nuovi positivi Vicini al 30% in terapia intensiva La regione lo fa con 1.812 nuovi contagi, poco meno del giorno precedente, 10 decessi e 720 guariti e con i ricoveri che continuano ad aumentare. Sono infatti 2.214 i cittadini che si trovano nelle ...

Da oggi tutta Italia in zona rossa e arancione: quali Regioni cambiano colore La cartina dell’Italia si tinge di rosso e arancione: dieci Regioni e la Provincia di Trento in zona rossa; otto Regioni e la Provincia di ...

