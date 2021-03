ProVita: "A Sanremo gender e blasfemia. La Rai chieda scusa" (Di lunedì 15 marzo 2021) Francesca Galici Dopo le esibizioni di Sanremo, considerate a tratti offensive per la fede e inneggianti al gender, l'associazione Pro Vita manifesta contro la Rai Da qualche ora gli studi Rai di Saxa Rubra e di viale Mazzini a Roma sono circondati da manifesti di protesta contro Amadeus e contro l'amministratore delegato Fabrizio Salini. I cartelli sono a opera dell'Associazione Pro Vita e Famiglia onlus. Il motivo scatenante la manifestazione del pensiero contrario al conduttore e all'alto dirigente della tv pubblica è il festival di Sanremo appena concluso, a causa di alcune esibizioni considerate non opportune per il pubblico televisivo. "Ma l’Ad Fabrizio Salini è ancora al suo posto? E Amadeus continua a condurre programmi tv normalmente? È ora di dire basta! Chi sbaglia paghi. Il festival di ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 marzo 2021) Francesca Galici Dopo le esibizioni di, considerate a tratti offensive per la fede e inneggianti al, l'associazione Pro Vita manifesta contro la Rai Da qualche ora gli studi Rai di Saxa Rubra e di viale Mazzini a Roma sono circondati da manifesti di protesta contro Amadeus e contro l'amministratore delegato Fabrizio Salini. I cartelli sono a opera dell'Associazione Pro Vita e Famiglia onlus. Il motivo scatenante la manifestazione del pensiero contrario al conduttore e all'alto dirigente della tv pubblica è il festival diappena concluso, a causa di alcune esibizioni considerate non opportune per il pubblico televisivo. "Ma l’Ad Fabrizio Salini è ancora al suo posto? E Amadeus continua a condurre programmi tv normalmente? È ora di dire basta! Chi sbaglia paghi. Il festival di ...

Non in mio nome e non con i miei soldi! Firma perché la Rai non trasmetta più "spettacoli" blasfemi come a Sanremo! provitaefamiglia.it Provita Onlus raccoglie firme per chiedere la censura di Sanremo e un divieto alla libertà di espressione altrui

