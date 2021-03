Oscar 2021, Laura Pausini candidata con “Io sì”: “Ancora non ci credo, sono così onorata” (Di lunedì 15 marzo 2021) “Una canzone in italiano nominata agli Oscar! sono così onorata di rappresentare l’Italia in una delle cerimonie più importanti dell’industria dell’intrattenimento mondiale”. così Laura Pausini sui social commenta la nomination all’Oscar ricevuta dalla canzone ‘Io sì’ (Seen)’ come miglior canzone originale. Il brano, già premiato con un Golden Globe, è la colonna sonora del film prodotto da Palomar per Netflix ‘La vita davanti a sé’ con la regia di Edoardo Ponti, pellicola incentrata sul tema dell’accoglienza, dell’integrazione e della condivisione che ha segnato il grande ritorno sul set di Sophia Loren. “Ancora non ci credo”, scrive Laura. “Poter far parte di un progetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) “Una canzone in italiano nominata aglidi rappresentare l’Italia in una delle cerimonie più importanti dell’industria dell’intrattenimento mondiale”.sui social commenta la nomination all’ricevuta dalla canzone ‘Io sì’ (Seen)’ come miglior canzone originale. Il brano, già premiato con un Golden Globe, è la colonnara del film prodotto da Palomar per Netflix ‘La vita davanti a sé’ con la regia di Edoardo Ponti, pellicola incentrata sul tema dell’accoglienza, dell’integrazione e della condivisione che ha segnato il grande ritorno sul set di Sophia Loren. “non ci”, scrive. “Poter far parte di un progetto ...

