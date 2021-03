Monza, Berlusconi: “Galliani deve guarire il prima possibile, ci serve per andare in Serie A” (Di lunedì 15 marzo 2021) Silvio Berlusconi, presidente del Monza, dimostra vicinanza nei confronti di Adriano Galliani nel corso di un intervento ai microfoni di Libero. L’ex ad del Milan, nelle scorse settimane, è risultato positivo al Covid-19. Il patron del club brianzolo ha dato qualche aggiornamento sulle condizioni dell’ad del club augurandosi una pronta guarigione anche in ottica dei risultati sportivi della squadra: “Galliani è uno dei miei più cari amici. Richiedo costantemente notizie del suo decorso verso la guarigione. Ho news molte volte al giorno”. E poi la spinta ulteriore: “deve tornare quanto prima possibile, qui abbiamo tutti bisogno di lui, soprattutto per andare in Serie A”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) Silvio, presidente del, dimostra vicinanza nei confronti di Adrianonel corso di un intervento ai microfoni di Libero. L’ex ad del Milan, nelle scorse settimane, è risultato positivo al Covid-19. Il patron del club brianzolo ha dato qualche aggiornamento sulle condizioni dell’ad del club augurandosi una pronta guarigione anche in ottica dei risultati sportivi della squadra: “è uno dei miei più cari amici. Richiedo costantemente notizie del suo decorso verso la guarigione. Ho news molte volte al giorno”. E poi la spinta ulteriore: “tornare quanto, qui abbiamo tutti bisogno di lui, soprattutto perinA”. SportFace.

Advertising

berlusconi : Adriano è uno dei miei più cari amici. Ho notizie sull’andamento del suo decorso verso la guarigione più volte al g… - sportface2016 : #Monza Silvio #Berlusconi mostra vicinanza nei confronti di #Galliani: i due hanno ancora un obiettivo da raggiung… - ItaSportPress : Monza, Berlusconi fa il tifo per Galliani: 'Deve guarire in fretta dal Covid per aiutarmi a portare la squadra in A… - mariavenera : RT @berlusconi: Adriano è uno dei miei più cari amici. Ho notizie sull’andamento del suo decorso verso la guarigione più volte al giorno. G… - andreafabris96 : RT @berlusconi: Adriano è uno dei miei più cari amici. Ho notizie sull’andamento del suo decorso verso la guarigione più volte al giorno. G… -