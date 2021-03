Massafra | uccide moglie e suocera e fugge | ricercato nel Tarantino

(Di lunedì 15 marzo 2021) Duplice omicidio questo pomeriggio a, nel. A quanto si è appreso, un uomo di 61 anni ha ucciso la65enne e ladi 91 anni in un appartamento di via Leonardo Da Vinci, e poi è fuggito con la sua auto. Sul posto i carabinieri della compagnia e del comando provinciale di Taranto. In questo momento proseguono le ricerche in tutta la provincia.

Duplice omicidio, lunedì sera, a Massafra in provincia di Taranto. Un uomo ha ucciso la moglie e la suocera con un coltello. È accaduto in via Da Vinci nel centro del paese. Sul posto ci sono i carabinieri che stanno dando la caccia ... Un uomo di 61 anni ha ucciso la moglie 65enne e la suocera di 91 anni in un appartamento di via Leonardo Da Vinci. Duplice omicidio questo pomeriggio a Massafra, nel Tarantino. A quanto si è appreso, un uomo di 61 anni ha ucciso la moglie 65enne e la suocera di 91 anni in un appartamento di via Leonardo Da Vinci, ...