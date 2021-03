Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 14 marzo 2021 (video) (Di lunedì 15 marzo 2021) Ieri, 14 marzo 2021, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, che la scorsa settimana aveva fatto da “supplente” a Fabio Fazio dopo il suo intervento, ha raccontato che nessuno quest’anno le ha regalato mimose per la festa della donna, mentre Silvio Berlusconi ha mostrato sui social di aver sradicato un’intera pianta. Lui sì che è uno a cui la questione femminile è stata sempre a cuore, ha commentato. Poi è passata alla questione vaccinazioni, mostrando l’immagine del Presidente Mattarella che si è vaccinato in un ospedale pubblico, come un normale pensionato. Sempre in tema Covid, ha riportato le parole del Ministro Speranza, che ha annunciato che ci aspettano alcune settimane ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 15 marzo 2021) Ieri, 14è tornata a Cheche fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, che la scorsa settimana aveva fatto da “supplente” a Fabio Fazio dopo il suo intervento, ha raccontato che nessuno quest’anno le ha regalato mimose per la festa della donna, mentre Silvio Berlusconi ha mostrato sui social di aver sradicato un’intera pianta. Lui sì che è uno a cui la questione femminile è stata sempre a cuore, ha commentato. Poi è passata alla questione vaccinazioni, mostrando l’immagine del Presidente Mattarella che si è vaccinato in un ospedale pubblico, come un normale pensionato. Sempre in tema Covid, ha riportato le parole del Ministro Speranza, che ha annunciato che ci aspettano alcune settimane ...

Advertising

zazoomblog : C’è Posta per Te 2021 replica ultima puntata. Ospiti Belen Rodriguez Luciana Littizzetto e Alessandra Amoroso -… - pvnisherr : mi sgo agitando vado a editare foto@di luciana littizzetto per rilassarmi - zazoomblog : C’è Posta per Te 2021 replica ultima puntata. Ospiti Belen Rodriguez Luciana Littizzetto e Alessandra Amoroso -… - infoitcultura : Giordano e Vanessa: chi sono i figli di Luciana Littizzetto? Età, lavoro - infoitcultura : Davide Graziano, il produttore ed ex della famosa Luciana Littizzetto -