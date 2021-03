Lazio, D’Amato: “Rt può scendere sotto la soglia d’allerta in due settimane” (Di lunedì 15 marzo 2021) “Il Lazio si è risvegliato con ulteriori misure della zona rossa, non è una cosa piacevole ma necessaria stante l’andamento dell’epidemia di Covid-19, con l’aumento dell’Rt che ha superato, come noto, il livello di 1.25 e quindi in automatico scatta l’entrata in zona rossa”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato, ospite di ‘Che giorno è’ su Radio1?, ha commentato l’entrata in zona rossa della regione. Secondo D’Amato, però, basteranno due settimane per riportare l’Rt sotto la soglia dell’1.25, oltre la quale scatta in automatico la zona rossa: “Io credo che due settimane saranno sufficienti per ricondurre sotto la soglia di allerta l’Rt”. Sul vaccino AtraZeneca ha detto: “Quando è approvato, è sicuro ma questo non ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 marzo 2021) “Ilsi è risvegliato con ulteriori misure della zona rossa, non è una cosa piacevole ma necessaria stante l’andamento dell’epidemia di Covid-19, con l’aumento dell’Rt che ha superato, come noto, il livello di 1.25 e quindi in automatico scatta l’entrata in zona rossa”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Alessio, ospite di ‘Che giorno è’ su Radio1?, ha commentato l’entrata in zona rossa della regione. Secondo, però, basteranno dueper riportare l’Rtladell’1.25, oltre la quale scatta in automatico la zona rossa: “Io credo che duesaranno sufficienti per ricondurreladi allerta l’Rt”. Sul vaccino AtraZeneca ha detto: “Quando è approvato, è sicuro ma questo non ...

johncanet : RT @rep_roma: Coronavirus, Lazio zona rossa. D'Amato: 'Per tornare arancioni sufficienti due settimane' [aggiornamento delle 15:09] https:/… - italiaserait : Lazio, D’Amato: “Rt può scendere sotto la soglia d’allerta in due settimane” - 89mar_a : RT @rep_roma: Coronavirus, Lazio zona rossa. D'Amato: 'Per tornare arancioni sufficienti due settimane' [aggiornamento delle 15:09] https:/… - CorriereCitta : Lazio zona rossa, D'Amato: 'Chi rifiuta il vaccino #AstraZeneca va in coda' - rep_roma : Coronavirus, Lazio zona rossa. D'Amato: 'Per tornare arancioni sufficienti due settimane' [aggiornamento delle 15:0… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio D’Amato Zona gialla in Lombardia, Lazio e Piemonte? «Dati buoni, Rt sotto a 1» Corriere della Sera