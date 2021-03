L' arcivescovo di Ferrara contro Salvini e Meloni sullo Ius Soli | ' Polemiche strumentali'

(Di lunedì 15 marzo 2021) Parole dure e nette: l'di, ribattezzato il 'vescovo dei migranti' perché da sempre in prima linea per i rifugiati anche da direttore generale per tanti anni della fondazione Cei ...

Parole dure e nette: l'di, ribattezzato il 'vescovo dei migranti' perché da sempre in prima linea per i rifugiati anche da direttore generale per tanti anni della fondazione Cei Migrantes, plaude ad ...... Maria Carmela Librizzi, l'di Messina, Giovanni Accolla, il fratello Massimo con la ... Nel 2006 arriva alla Prefettura di, per poi ritornare nel 2011 al Ministero dell'Interno al ...Parole dure e nette: l'arcivescovo di Ferrara, ribattezzato il 'vescovo dei migranti' perché da sempre in prima linea per i rifugiati anche da direttore generale per tanti anni della fondazione Cei ...FERRARA. Con l’applicazione della zona rossa «la prudenza e la tutela sanitaria ci devono portare a sospendere la catechesi parrocchiale in preparazione ai sacramenti fino alla riapertura delle scuole ...