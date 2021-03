Il Festival pianistico su Rai5: debutta la docuserie “Con le note sbagliate” (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Festival pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo approda in tv con la sua prima docuserie: “Con le note sbagliate -Beethoven, Schubert e la visione Rattalino”, in onda da lunedì 15 a sabato 20 marzo su Rai 5 e RaiPlay. “Si può fare la musica giusta con le note sbagliate?”, secondo Piero Rattalino, scrittore e storico della musica che il 18 marzo compirà 90 anni, la risposta è sì: “Suonare la musica giusta con le note sbagliate non significa suonare in modo trascurato e approssimativo. Significa invece abbandonarsi alla ispirazione che coglie le attese inespresse del pubblico e bada a soddisfarle senza farsi condizionare dal mito della impeccabilità”. Con una drammaturgia che tralascia i tecnicismi a favore delle motivazioni ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 15 marzo 2021) IlInternazionale di Brescia e Bergamo approda in tv con la sua prima: “Con le-Beethoven, Schubert e la visione Rattalino”, in onda da lunedì 15 a sabato 20 marzo su Rai 5 e RaiPlay. “Si può fare la musica giusta con le?”, secondo Piero Rattalino, scrittore e storico della musica che il 18 marzo compirà 90 anni, la risposta è sì: “Suonare la musica giusta con lenon significa suonare in modo trascurato e approssimativo. Significa invece abbandonarsi alla ispirazione che coglie le attese inespresse del pubblico e bada a soddisfarle senza farsi condizionare dal mito della impeccabilità”. Con una drammaturgia che tralascia i tecnicismi a favore delle motivazioni ...

