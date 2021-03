I ministri presentano i programmi Summit Usa-Cina L’agenda della settimana

Leggi su formiche

(Di lunedì 15 marzo 2021) Enrico Letta si insedia come nuovo segretario del Partito democratico. Comincia così per la politica questa, che mette in calendario anche le audizioni in Parlamento di diversiper la presentazione delle loro linee programmatiche rispetto anche ai temi del Recovery Plan. Da seguire oggi la ministra Cartabia per la Giustizia e il ministro Orlando per il lavoro. Domani l’attenzione è invece sul ministro Cingolani per la Transizione ecologica. Per l’economia invece giorni caldi per il dossier Alitalia, con colloqui tra la commissaria Vestager e iitaliani Giorgetti, Giovannini e Franco. Venerdì incontro tra il commissario di Alitalia Leogrande e i sindacati. Da seguire sempre venerdì il piano strategico del gruppo Poste Italiane. Per gli esteri elezioni politiche in Olanda e primo...