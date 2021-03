Giannelli (presidi): 'Dad di oggi non è quella di un anno fa, ma serve formazione" (Di lunedì 15 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 15 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

zazoomblog : Giannelli (presidi): ‘Dad di oggi non è quella di un anno fa ma serve formazione” - #Giannelli #(presidi): #quella… - fisco24_info : Giannelli (presidi): 'Dad di oggi non è quella di un anno fa, ma serve formazione': 'Si acceleri su vaccini per gar… - TV7Benevento : Giannelli (presidi): 'Dad di oggi non è quella di un anno fa, ma serve formazione'... - valtaro : #Scuola, Giannelli-Ass.Naz.Presidi: 'Stabilire le categorie di lavoratori essenziali è ... - La7tv : #coffeebreak 'Sapevamo tutti che gli autobus sono affollati: qualcosa si è fatto ma a dicembre, con i tavoli prefet… -