Covid, nuovo sistema di vaccinazione: tutto fatto in 5 minuti (Di lunedì 15 marzo 2021) Covid. Arriva un nuovo sistema di vaccinazione. Questa volta la parola chiave “rapidità”. Ecco di cosa si tratta. Nella gran parte delle Regioni le vaccinazioni vanno a rilento e gli intoppi si susseguono. Tra i furbetti che passano avanti e il ritiro di alcune dosi causa effetti collaterali, Milano spicca con una nota positiva. Il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 marzo 2021). Arriva undi. Questa volta la parola chiave “rapidità”. Ecco di cosa si tratta. Nella gran parte delle Regioni le vaccinazioni vanno a rilento e gli intoppi si susseguono. Tra i furbetti che passano avanti e il ritiro di alcune dosi causa effetti collaterali, Milano spicca con una nota positiva. Il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Agenzia_Ansa : L'obiettivo è ambizioso: vaccinare l'80% degli italiani entro fine settembre, arrivando a somministrare 500 mila do… - chetempochefa : Domani in esclusiva a #CTCF @fabfazio intervisterà il Generale Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Commissario straord… - borghi_claudio : Covid, Salvini: 'Lockdown nazionale sarebbe punitivo'. E sui vaccini: 'Sono contro ogni obbligo'. No al Ppe: 'Lavor… - PrimaiLavorator : RT @mittdolcino: Un nuovo medicamento per il COVID ha concluso la fase III di sperimentazione con risultati eccezionali, l’85% di guariti.… - roughnuances : RT @sabrina__sf: PER UNA MALATTIA CURABILE QUESTO È QUELLO CHE FANNO IN CINA... LO CAPITE CHE IL C@VID NON HA NULLA A CHE FARE CON TUTTO Q… -