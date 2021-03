Cistite | i migliori rimedi naturali per curarla e prevenirla

Leggi su dilei

(Di lunedì 15 marzo 2021) Cos’è, cause e sintomi Laè un’infezione acuta delle vie urinarie e, in particolare, della vescica. Si tratta dell’infezione più comune tra le donne sessualmente attive ed è causata da batteri, in particolare da batteri Gram negativi, meno di frequente da Gram positivi. Le donne sono più soggette a soffrire diper motivi soprattutto anatomici: l’uretra femminile è infatti più corta che nell’uomo e questo facilita la risalita di batteri dalla zona perineale fino alla vescica. Inoltre, le donne non possono contare sull’azione antibatterica data dalle secrezioni prostatiche che proteggono l’apparato urinario maschile. Le infezioni sono poi facilitate da eventuali microtraumi della mucosa vaginale che possono verificarsi in seguito ai rapporti sessuali, uso di tamponi o coppette mestruali. A favorire ulteriormente la ...