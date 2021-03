Campania | ufficiale l’arrivo di una nuova ordinanza restrittiva

Advertising

ForzAzzurri1926 : ULTIM'ORA, ADESSO E' UFFICIALE DE LUCA HA FIRMATO, ARRIVA LA NUOVA ORDINANZA. ALTRE RESTRIZIONI, I CITTADINI SU TUT… - tuttonapoli : UFFICIALE - Coronavirus, altra ordinanza in Campania: nuove limitazioni su spostamenti e trasporti - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Regione Campania, ecco la campagna vaccinale per i pazienti… - Aifa_ufficiale : Disponibili analisi regionali del monitoraggio uso #farmaci durante l’epidemia #COVID19 ??stabili acquisti ospedali… - AlfonsoFofo60 : RT @maxmassi969: Mia sorella ha appena prenotato il vaccino a mia mamma (fascia 70/79 anni) tutto ok...notizia ufficiale: solo nella giorna… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania ufficiale

Tutto Napoli

Il presidente De Luca ha pubblicato il bollettino relativo all'epidemia da Coronavirus incon i dati delle ultime 24 ore. A seguire il bollettino: Comments comments0 0 Voto Vota Articolo La Regioneha annunciato che da mercoledì 17 marzo (dopodomani) possono iniziare le procedure per ... Di seguito la comunicazionee in fondo l'elenco ...In un anno c’è stato un calo di circa il 12 per cento del numero dei detenuti nelle carceri italiane, ma resta ancora superiore a quello dei posti regolamentari. E per rientrare nella “legalità” occor ...StampaEster Longobardi, la “maestra gentile”, è l’ennesima vittima della pandemia. Insegnante modello e donna sensibile, impegnata da sempre in politica e nelle battaglie civili, sociali, della sinist ...