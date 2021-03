Bayern, arriva in Mercedes all’allenamento e Coman viene multato (Di lunedì 15 marzo 2021) Il centrocampista del Bayern Kingsley Coman è stato multato dal club per essere andato alla sede di allenamento con la sua Mercedes AMG. Secondo la Bild i fatti risalgono a ieri 14 marzo, quando il giocatore del Bayern è arrivato a Sabener Strasse con la sua Mercedes personale, ma lo steward inflessibile non gli ha permesso di entrare nel parcheggio sotterraneo, poiché Coman sarebbe dovuto arrivare a bordo dell'auto ufficiale che è l'Audi, casa automobilistica tedesca e sponsor del club di Monaco di Baviera. Coman ha dovuto parcheggiare in strada e proseguire a piedi. Rischia una multa di 50.000 euro. Nel gennaio 2020, il direttore sportivo Hasan Salihamidzic ha annunciato che le auto personali non erano più ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 marzo 2021) Il centrocampista delKingsleyè statodal club per essere andato alla sede di allenamento con la suaAMG. Secondo la Bild i fatti risalgono a ieri 14 marzo, quando il giocatore delto a Sabener Strasse con la suapersonale, ma lo steward inflessibile non gli ha permesso di entrare nel parcheggio sotterraneo, poichésarebbe dovutore a bordo dell'auto ufficiale che è l'Audi, casa automobilistica tedesca e sponsor del club di Monaco di Baviera.ha dovuto parcheggiare in strada e proseguire a piedi. Rischia una multa di 50.000 euro. Nel gennaio 2020, il direttore sportivo Hasan Salihamidzic ha annunciato che le auto personali non erano più ...

