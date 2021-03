Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2021 ore 17:30 (Di domenica 14 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 14 MARZO 2021 ORE 17.20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA SITUAZIONE SULLA CASSIA BIS DOVE CAUSA INCIDENTE LA STRADA E’ STRADA E’ STATA CHIUSA AL TRAFFICO IN DIREZIONE Roma. USCITA OBBLIGATORIA SULLA VIA CASSIA. DISAGI ANCHE A SUD DELLA CAPITALE, SULLA VIA PONTINA. SI SEGNALANO INFATTI CODE A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE IN DIREZIONE Roma PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO AL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE MENTRE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE CAUSA PIOGGIA NEL TRATTO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E CEPRANO INFINE, IN RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE DA DOMANI, LUNEDì 15 MARZO LA ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 14 MARZOORE 17.20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA SITUAZIONE SULLA CASSIA BIS DOVE CAUSA INCIDENTE LA STRADA E’ STRADA E’ STATA CHIUSA AL TRAFFICO IN DIREZIONE. USCITA OBBLIGATORIA SULLA VIA CASSIA. DISAGI ANCHE A SUD DELLA CAPITALE, SULLA VIA PONTINA. SI SEGNALANO INFATTI CODE A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE IN DIREZIONEPASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO AL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE MENTRE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE CAUSA PIOGGIA NEL TRATTO TRA LA DIRAMAZIONENORD E CEPRANO INFINE, IN RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE DA DOMANI, LUNEDì 15 MARZO LA ...

Advertising

rotaruchristina : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Da domani a mercoledì, cantiere sulla rete del gas a piazza Alessandria. Prevista la chiusura della piaz… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2021 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LinaVadal : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Da domani, a via Salaria, previsto un cantiere nel tratto compreso tra via di Villa Ada e via Taro. In q… - LinaVadal : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Da domani a mercoledì, cantiere sulla rete del gas a piazza Alessandria. Prevista la chiusura della piaz… - susi_pie : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Da domani sospese le Ztl. Provvedimento valido sino al 6 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 14 - 03 - 2021 ore 16:30 ... UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA VIA PONTINA DOVE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA SI STA INCOLONNATI PER UN VEICOLO IN PANNE IN DIREZIONE ROMA SEMPRE IN DIREZIONE ROMA, SULLA ...

Lavori in corso, le modifiche alla viabilità in città per la prossima settimana LECCO - Il Comune di Lecco comunica le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana: - C.so MARTIRI DELLA LIBERAZIONE tratto all'altezza dal civ. 56 ... Sittel di Roma per conto di Telecom);...

16-09 - A3: chiusura uscite Torre Annunziata sud Trasporti-Italia.com ... UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA VIA PONTINA DOVE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA SI STA INCOLONNATI PER UN VEICOLO IN PANNE IN DIREZIONESEMPRE IN DIREZIONE, SULLA ...LECCO - Il Comune di Lecco comunica le seguenti modifiche alladella prossima settimana: - C.so MARTIRI DELLA LIBERAZIONE tratto all'altezza dal civ. 56 ... Sittel diper conto di Telecom);...