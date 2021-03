Un sabato di corsa prima della zona rossa Code negli alimentari

(Di domenica 14 marzo 2021) Folla in centro, al mercato e davanti ai negozi. Si doveva aspettare per andare in banca o in macelleria

La Provincia di Sondrio

A causa delladel Covid - 19 e delle sue varianti non sarà possibile onorare il proverbio "... Il 5 aprile infatti, come la domenica di Pasqua e ilSanto, gli spostamenti saranno vietati. ...Vietato andare nella seconda casa Già da13, nonostante la regione sia ancora in zona ... nello svolgimento di un'attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio lao la ...Giù nel capannone dopo lo sfondamento del soffitto: frattura a una spalla. Venerdì sera in Sant’Agostino intervento della Municipale per disperdere un assembramento: venti giovani identificati. In cen ...Presi d’assalto parrucchieri, estetisti e ristoranti. I contagi rimangono stabili, ma i ricoveri in terapia intensiva continuano a salire ...