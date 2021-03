Ultime Notizie Roma del 14-03-2021 ore 12:10 (Di domenica 14 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio vaccinare l’ottanta per cento della popolazione entro settembre triplicando ritmo delle somministrazioni 500.000 rispetto all’attuale 170.000 al giorno questo tipo del nuovo piano vaccinale messo a punto dal Commissario straordinario Francesco Paolo figliuolo il governo e grandi imprese private metteranno a disposizione più medici più di vaccinazione intanto si guarda il decreto Oggi ultimo giorno di libertà domani scatteranno le restrizioni previste dal primo decreto draghi secondo indiscrezioni sarà consentito raggiungere alle seconde case ha fatto che si possa provarne il possesso e la disponibilità ieri tanta folla nelle città controlli e multesono contati 26000 nuovi contagi 317 decessi aumentano e ricoverati in terapia intensiva Oggi manifestazione a ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 marzo 2021)dailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio vaccinare l’ottanta per cento della popolazione entro settembre triplicando ritmo delle somministrazioni 500.000 rispetto all’attuale 170.000 al giorno questo tipo del nuovo piano vaccinale messo a punto dal Commissario straordinario Francesco Paolo figliuolo il governo e grandi imprese private metteranno a disposizione più medici più di vaccinazione intanto si guarda il decreto Oggi ultimo giorno di libertà domani scatteranno le restrizioni previste dal primo decreto draghi secondo indiscrezioni sarà consentito raggiungere alle seconde case ha fatto che si possa provarne il possesso e la disponibilità ieri tanta folla nelle città controlli e multesono contati 26000 nuovi contagi 317 decessi aumentano e ricoverati in terapia intensiva Oggi manifestazione a ...

