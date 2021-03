Tv: Mediaset, in prima serata oltre 10,5 mln di telespettatori (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – Ieri, sabato 13 marzo 2021, le Reti Mediaset si sono aggiudicate prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 10.554.000 spettatori totali (42.79% di share sul pubblico attivo), 6.821.000 spettatori totali (50.04% di share sul pubblico attivo) e 4.227.000 spettatori totali (38.89% di share sul pubblico attivo). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – Ieri, sabato 13 marzo 2021, le Retisi sono aggiudicate, secondae 24 ore con, rispettivamente, 10.554.000 spettatori totali (42.79% di share sul pubblico attivo), 6.821.000 spettatori totali (50.04% di share sul pubblico attivo) e 4.227.000 spettatori totali (38.89% di share sul pubblico attivo). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

