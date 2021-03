Torino-Inter 1-2, Lukaku-Lautaro e fuga scudetto continua (Di domenica 14 marzo 2021) (Adnkronos) – L’Inter vince 2-1 sul campo del Torino nel match della 27esima giornata della Serie A e prosegue la corsa in vetta alla classifica. I nerazzurri non incantano ma conquistano il bottino pieno in casa dei granata. La formazione di Conte sblocca il risultato al 62? con il rigore trasformato da Lukaku. Il Torino reagisce e trova il pareggio provvisorio al 70? con Sanabria. L’Inter si riversa nell’area avversaria per cercare il successo e sfonda all’82’. Cross da destra, Lautaro Martinez colpisce di testa in controtempo e trova l’angolo dove Sirigu non può arrivare. L’Inter vince e vola a 65 punti. Il Torino rimane a 20 punti, in terz’ultima posizione e in piena zona retrocessione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) (Adnkronos) – L’vince 2-1 sul campo delnel match della 27esima giornata della Serie A e prosegue la corsa in vetta alla classifica. I nerazzurri non incantano ma conquistano il bottino pieno in casa dei granata. La formazione di Conte sblocca il risultato al 62? con il rigore trasformato da. Ilreagisce e trova il pareggio provvisorio al 70? con Sanabria. L’si riversa nell’area avversaria per cercare il successo e sfonda all’82’. Cross da destra,Martinez colpisce di testa in controtempo e trova l’angolo dove Sirigu non può arrivare. L’vince e vola a 65 punti. Ilrimane a 20 punti, in terz’ultima posizione e in piena zona retrocessione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

