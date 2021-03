Torino-Inter 1-2, Lautaro regala il successo ai nerazzurri: Tramontana impazzisce di gioia (VIDEO) (Di domenica 14 marzo 2021) L’Inter centra il suo ennesimo successo in campionato, piegando 2-1 anche un buon Torino nel match valevole per la ventisettesima giornata di Serie A 2020/2021, grazie alle reti realizzate da Romelu Lukaku su calcio di rigore e da Lautaro Martinez nel finale. Una vittoria di estrema importanza, che dimostra il carattere e la solidità della squadra di Antonio Conte, sempre più saldamente al comando della classifica. Il telecronista tifoso Filippo Tramontana, come suo solito, si è lasciato andare ad una lunga e travolgente esultanza al momento del gol siglato dal Lautaro. Ecco il VIDEO della sua reazione. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) L’centra il suo ennesimoin campionato, piegando 2-1 anche un buonnel match valevole per la ventisettesima giornata di Serie A 2020/2021, grazie alle reti realizzate da Romelu Lukaku su calcio di rigore e daMartinez nel finale. Una vittoria di estrema importanza, che dimostra il carattere e la solidità della squadra di Antonio Conte, sempre più saldamente al comando della classifica. Il telecronista tifoso Filippo, come suo solito, si è lasciato andare ad una lunga e travolgente esultanza al momento del gol siglato dal. Ecco ildella sua reazione. SportFace.

Advertising

capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - Inter : ?? | GOL TORINO 70' - Mischia nell'area piccola nerazzurra: alla fine Sanabria trova la rete col sinistro...… - SkySport : TORINO-INTER 1-2 Risultato finale ? ? rig. #Lukaku (62') ? #Sanabria (70') ? #Lautaro (85') ?… - Rnerazzurrait : Il toro incrina il Torino #TorinoInter #Lautaro #Inter - DucaOfficial : RT @lagoldoninuda: Facciamo così dai, il rigore per l'Inter non c'era, il gol del Torino era regolare, noi non siamo primi a +9 sul Milan e… -