Salo (Brescia) – Rissa davanti al supermercato tra alcuni giovani e un cliente (Di domenica 14 marzo 2021) In pieno giorno, sotto gli occhi di diversi testimoni inerti, se la sono presa con un 65enne. Ignote le cause che hanno portato alla lite. Due giovani stazionavano all’esterno del supermercato. Un uomo, classe 1955, stava per entrare quando, per ragioni al momento sconosciute, è nato un diverbio che è sfociato in una vera e Leggi su periodicodaily (Di domenica 14 marzo 2021) In pieno giorno, sotto gli occhi di diversi testimoni inerti, se la sono presa con un 65enne. Ignote le cause che hanno portato alla lite. Duestazionavano all’esterno del. Un uomo, classe 1955, stava per entrare quando, per ragioni al momento sconosciute, è nato un diverbio che è sfociato in una vera e

Advertising

ferlazzop : RT @RadioSavana: Salò (Brescia), clandestino africano molesta giovane ragazza italiana, non soddisfatto si scaglia contro anziano indifeso.… - GianniCestra69 : RT @RadioSavana: Salò (Brescia), clandestino africano molesta giovane ragazza italiana, non soddisfatto si scaglia contro anziano indifeso.… - Mania48Mania53 : RT @RadioSavana: Salò (Brescia), clandestino africano molesta giovane ragazza italiana, non soddisfatto si scaglia contro anziano indifeso.… - pensivin : RT @RadioSavana: Salò (Brescia), clandestino africano molesta giovane ragazza italiana, non soddisfatto si scaglia contro anziano indifeso.… - KrzysztofRej : RT @RadioSavana: Salò (Brescia), clandestino africano molesta giovane ragazza italiana, non soddisfatto si scaglia contro anziano indifeso.… -

Ultime Notizie dalla rete : Salo Brescia Cane si perde e vaga sulla Gardesana: salvo grazie al chip Lu è un pastore maremmano . Ieri mattina ha varcato il cancello di casa e, senza farsi notare ha seguito Marco, il suo padrone, diretto alla casa di riposo di Bogliaco. Lu però si è perso e non ha più ...

'Siamo Sardine, il nostro luogo è il mare aperto, non i partiti' Cosa stanno combinando le Sardine? "La domanda", si legge in una nota firmata 6000 Sardine Brescia e 6000 Sardine Lago di Garda e Salò, "ci giunge da più parti e noi proviamo a raccontarvi come la stiamo vivendo da dentro, cercando di dare una risposta alle tante sardine bresciane e ...

Rissa in pieno giorno davanti a un supermercato di Salò elivebrescia.tv Cane si perde e vaga sulla Gardesana: salvo grazie al chip Lu, il cane che si è perso a Gargnano - © www.giornaledibrescia.it Lu è un pastore maremmano. Ieri mattina ha varcato il cancello di casa e, senza farsi notare ha seguito Marco, il suo padrone, dirett ...

Salò senza hub vaccinale. Il sindaco: “Ci abbiamo provato, non ci hanno ascoltato” Al fine di una corretta informazione ai cittadini, il Comune di Salò ha pubblicato la sintesi delle numerose iniziative intraprese dall’Amministrazione comunale al fine di ottenere l’attivazione di un ...

Lu è un pastore maremmano . Ieri mattina ha varcato il cancello di casa e, senza farsi notare ha seguito Marco, il suo padrone, diretto alla casa di riposo di Bogliaco. Lu però si è perso e non ha più ...Cosa stanno combinando le Sardine? "La domanda", si legge in una nota firmata 6000 Sardinee 6000 Sardine Lago di Garda e Salò, "ci giunge da più parti e noi proviamo a raccontarvi come la stiamo vivendo da dentro, cercando di dare una risposta alle tante sardine bresciane e ...Lu, il cane che si è perso a Gargnano - © www.giornaledibrescia.it Lu è un pastore maremmano. Ieri mattina ha varcato il cancello di casa e, senza farsi notare ha seguito Marco, il suo padrone, dirett ...Al fine di una corretta informazione ai cittadini, il Comune di Salò ha pubblicato la sintesi delle numerose iniziative intraprese dall’Amministrazione comunale al fine di ottenere l’attivazione di un ...