Positiva un'infermiera che rifiutò il vaccino: 'Serve l'obbligo per i sanitari' (Di domenica 14 marzo 2021) Il direttore di Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti si è espresso in merito al caso dell'infermiera non vaccinata e risultata Positiva in un cluster del Maragliano ... Leggi su globalist (Di domenica 14 marzo 2021) Il direttore di Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti si è espresso in merito al caso dell'non vaccinata e risultatain un cluster del Maragliano ...

Advertising

repubblica : Cluster al Policlinico San Martino, positiva un'infermiera che ha rifiutato la vaccinazione - MediasetTgcom24 : Genova, positiva un'infermiera che rifiutò il vaccino, focolaio in ospedale | Bassetti: 'Ora da Draghi una legge ch… - Corriere : Rifiuta il vaccino, infermiera positiva in un cluster di contagi al San Martino di Genova - PatriziaAlessa2 : RT @GenovaQuotidian: Toti dopo l’infermiera no vax positiva: «Valutiamo obbligatorietà regionale per categorie sanitarie» - mgcalfi : RT @benq_antonio: #Genova, positiva un'infermiera che rifiutò il vaccino, Bassetti: 'Ora da Draghi una legge che lo renda obbligatorio per… -