Pd | Serracchiani | ' da Letta discorso alto e chiaro su correnti'

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Ho molto apprezzato il tono e i contenuti dell'intervento di Enrico Letta, alto nei riferimenti ideali e politici, puntuale nel segnare il perimetro del nuovo Pd da costruire, fermo dal punto di vista etico. Estremamente utile il chiarimento sull'inefficacia del sistema correntizio, perché pone le premesse di un modo diverso di contribuire al dibattito culturale e politico nel partito. I temi del rapporto con il Governo Draghi, della leadership del Pd nel centrosinistra e della competitività rispetto alla destra dovranno diventare portanti nella nostra azione". Lo ha dichiarato la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani, oggi a Roma all'Assemblea nazionale del partito, commentando l'intervento del nuovo segretario Enrico Letta.

