Pd: Letta unico candidato a segreteria con 713 sottoscrizioni (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - Sono state 713 le firme totali dei delegati dell'assemblea nazionale Pd per la candidatura di Enrico Letta a segretario. Lo ha comunicato la presidente Valentina Cuppi, spiegando che la candidatura è valida quando è superato il 20 per cento delle firme necessarie. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - Sono state 713 le firme totali dei delegati dell'assemblea nazionale Pd per la candidatura di Enricoa segretario. Lo ha comunicato la presidente Valentina Cuppi, spiegando che la candidatura è valida quando è superato il 20 per cento delle firme necessarie.

Advertising

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Arriva Letta, candidato unico e assemblea senza dibattito. Nodi irrisolti, polvere sotto… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Pd, Enrico Letta unico candidato alla segreteria: 'Vademecum di idee per discutere' #EnricoLetta - bonzanto : RT @CinziaEmanuelli: L’unico titolo di merito nel curriculum di #EnricoLetta, per cui è stato scelto oggi come segretario PD, è quello di s… - MediasetTgcom24 : Pd, Enrico Letta unico candidato alla segreteria: 'Vademecum di idee per discutere' #EnricoLetta… - GDS_it : #Pd, Enrico Letta unico candidato alla segreteria con 713 sottoscrizioni -