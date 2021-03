Pd, Enrico Letta unico candidato alla segreteria: 'Vademecum di idee per discutere' (Di domenica 14 marzo 2021) 'Saluto e ringrazio Nicola Zingaretti per avermi cercato. Siamo amici e lavoreremo insieme'. Lo ha detto Enrico Letta , unico candidato alla segreteria del Pd con 713 firme, aprendo l'assemblea dem. '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 14 marzo 2021) 'Saluto e ringrazio Nicola Zingaretti per avermi cercato. Siamo amici e lavoreremo insieme'. Lo ha dettodel Pd con 713 firme, aprendo l'assemblea dem. '...

'Ringrazio Nicola, dal virus non si esce da soli' ″È il peggiore anno della nostra storia repubblicana, siamo vicini alla liberazione, ma fino all'estate ci aspetterà un periodo durissimo. Dal virus non si esce da soli'. Così Enrico Letta nel discorso all'assemblea Pd che lo eleggerà segretario dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. Proprio al suo predecessore va il saluto di Letta. 'Voglio iniziare ringraziando Nicola ...

Oggi Enrico Letta segretario del Pd. 'Torno perchè bisogna raccattare i cocci' 'Non cerco l'unanimità chiederò lealtà', dice l'ex premier che ha tracciato la sua linea: attenzione alla base e all'ambiente i pilastri del nuovo corso… Leggi ...

