Advertising

TV7Benevento : Pd: Cuppi, 'scossa Zingaretti sia opportunità, tra correnti battaglie intestine'... -

Ultime Notizie dalla rete : Cuppi scossa

SassariNotizie.com

... ed entra nel palazzo del partito per un confronto con la presidente, Valentina. L'attacco è ... Quello che si attende è una, non di certo una via di mezzo, come una reggenza, con nomi a ..." Ho voluto dare unaquando ho percepito che questo Partito rischiasse di implodere . Il mio ... dove hanno incontrato la presidente Valentina. La foto ha cominciato a girare sui social ...Roma, 14 mar (Adnkronos) - Le dimissioni di Zingaretti sono state "una scossa", ci "richiamano alle nostre responsabilità". Ma "da quelle ragioni dobbiamo trarre una opportunità". Lo ha detto Valentin ...Era evidente che volesse dare una scossa al partito, fare in modo che emergessero in ... con l'intervento della presidente Pd, Valentina Cuppi, che ha informato l'assemblea sul quadro politico e sulla ...