Meteo dal Gelo da Piccola Era Glaciale in Russia. Ci riguarda (Di domenica 14 marzo 2021) Ormai la Russia e’ allo stremo. Il freddo che si è abbattuto con valori che hanno toccato i record storici per metà marzo, in ampie aree della Russia europea e di quella dell’Artico occidentale sono dovute ad un’anomalia della corrente polare. I Meteorologi russi sostengono che la durata del Gelo potrebbe essere paragonata a quella che avvenne nella parte finale del periodo chiamato Piccola Era Glaciale. Tanto freddo, eppure il Pianeta si surriscalda. La spiegazione che trova per ora concordi gli esperti è un’accentuazione dei fenomeni Meteo estremi, e non di certo una prossima Piccola Era Glaciale. Eppure, quel freddo ci riguarda, infatti nei prossimi giorni, decisamente attenuato, raggiungerà ampie aree ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 14 marzo 2021) Ormai lae’ allo stremo. Il freddo che si è abbattuto con valori che hanno toccato i record storici per metà marzo, in ampie aree dellaeuropea e di quella dell’Artico occidentale sono dovute ad un’anomalia della corrente polare. Irologi russi sostengono che la durata delpotrebbe essere paragonata a quella che avvenne nella parte finale del periodo chiamatoEra. Tanto freddo, eppure il Pianeta si surriscalda. La spiegazione che trova per ora concordi gli esperti è un’accentuazione dei fenomeniestremi, e non di certo una prossimaEra. Eppure, quel freddo ci, infatti nei prossimi giorni, decisamente attenuato, raggiungerà ampie aree ...

Meteo: ALLERTA per FORTI VENTI, PIOGGE e TEMPORALI specie al CENTRO-SUD. Evoluzione PROSSIME ORE

Viking-Aglianese, un derby per il primato ma se i rossoblù hanno iniziato il loro cammino singhiozzando un po’ dal punto di vista delle prestazioni l’Endiasfalti Pallacanestro Agliana ha tenuto fede alla propria fama di corazzata di questa ...

